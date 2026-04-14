Parole di Trump su Papa Meloni | Dichiarazioni inaccettabili solidarietà al Pontefice – Il video

Un video diffuso il 14 aprile 2026 mostra dichiarazioni di un ex-presidente statunitense in cui definisce inaccettabili alcune parole rivolte al Papa. Nel discorso, esprime solidarietà nei confronti del Pontefice e si rivolge anche alla premier italiana, commentando le affermazioni su di loro. Le dichiarazioni sono state registrate durante un evento a Verona e sono state condivise dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Penso che le dichiarazioni sul Pontefici fossero inaccettabili, esprimo solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente non mi sentirei a mio agio in una società in cui i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online Trump contro il Papa, dopo ore la condanna di Meloni: “Parole inaccettabili”Dopo il durissimo attacco del tycoon al Pontefice, le opposizioni stigmatizzano l'accaduto e hanno denunciato il lungo silenzio di Meloni,... Meloni, inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa"Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.