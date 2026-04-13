Il presidente del Consiglio ha commentato le recenti affermazioni di un ex presidente degli Stati Uniti nei confronti del Papa, definendole inaccettabili. In una dichiarazione pubblica, ha precisato che il senso delle sue parole di questa mattina era già chiaro, ma ha deciso di ribadirlo con maggiore chiarezza. La posizione politica e il comunicato sono stati diffusi attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli.

"Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del Presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi nel pomeriggio. In mattinata era stato reso noto un messaggio inviato da Meloni a Leone XIV prima del suo viaggio apostolico in Africa. "Possa il Ministero del Santo Padre - era stato l'auspicio della presidente del Consiglio - favorire la...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni, inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa

Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra»«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.

Meloni ribadisce: "Inaccettabili le parole di Trump"Hanno destato clamore le parole che Donald Trump ha rivolto a Papa leone, che oggi inizia il suo viaggio apostolico che lo vedrà toccare diversi...

Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump sul Papa, giusto che Leone invochi pace e condanni guerra»