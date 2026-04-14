Parodontite addio | la nuova generazione di dentifrici intelligenti

Una nuova generazione di dentifrici intelligenti si sta affacciando sul mercato, offrendo soluzioni innovative contro la parodontite, una condizione molto diffusa in tutto il mondo. La malattia può provocare danni ai tessuti di supporto dei denti e influire anche sulla salute generale. Questi prodotti sono stati sviluppati con tecnologie avanzate per migliorare l’efficacia nella prevenzione e nel trattamento della patologia.

La parodontite è una patologia molto diffusa che può avere conseguenze importanti non solo sulla salute della bocca, ma anche sull’intero organismo. Una recente ricerca condotta dagli scienziati del Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI ha identificato un composto in grado di bloccare in modo selettivo i batteri responsabili della malattia, senza alterare l’equilibrio del microbioma orale. Da questa scoperta è nata anche una linea di prodotti sviluppata dalla spin-off PerioTrap Pharmaceuticals, impegnata nella cura e prevenzione delle patologie gengivali. La bocca umana ospita oltre 700 specie batteriche differenti, ma solo una parte è collegata allo sviluppo della parodontite.🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Parodontite addio: la nuova generazione di dentifrici intelligenti Nuova Renault Captur 2026: la nuova generazione sarà cosìEcco tutte le info sulla nuova generazione del Renault Captur 2026, con enfasi su tecnologia, design, motori e cosa si aspetta da Renault (incluso... Nuova Range Rover Velar 2027: come sarà la nuova generazioneLa nuova generazione della Range Rover Velar prevista per il 2027 cambierà molto rispetto al modello attuale. CDS - La tua Casa della Salute. . Come funziona la visita di idoneità per la Chirurgia Refrattiva Sarò seguito e operato dallo stesso medico con il quale effettuo i primi esami Se stai valutando un percorso per dire addio a occhiali e lenti a contatto, è normale - facebook.com facebook