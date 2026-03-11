Nuova Range Rover Velar 2027 | come sarà la nuova generazione

La nuova generazione della Range Rover Velar prevista per il 2027 cambierà molto rispetto al modello attuale. Non sarà solo un restyling: sarà un modello completamente nuovo e soprattutto elettrico. Ecco cosa si sa dalle anticipazioni e foto spia. Diventerà 100% elettrica. La Velar 2027 sarà venduta solo come auto elettrica, senza motori benzina o diesel. nuova piattaforma EMA (Electric Modular Architecture) dedicata alle EV. architettura 800 Volt per ricarica ultra-rapida. batterie più efficienti con tecnologia cell-to-pack per aumentare autonomia e ridurre peso. Secondo indiscrezioni potrebbero arrivare: versioni da circa 350-600 CV. una versione top con tre motori elettrici oltre 1.