Nuova Renault Captur 2026 | la nuova generazione sarà così

La nuova Renault Captur del 2026 si mostra in anteprima, pronta a rivoluzionare il segmento dei crossover compatti. La casa francese ha svelato alcuni dettagli su design, tecnologia e motori, puntando molto sulla continuità con la recente Clio 6. La vettura arriverà sul mercato con linee più moderne e un allestimento più ricco, pensato per attrarre chi cerca funzionalità e stile. Renault promette anche motori più efficienti e tecnologie all’avanguardia, ma ancora non si conoscono i prezzi ufficiali. L’attesa ora è tutta per capire

Ecco tutte le info sulla nuova generazione del Renault Captur 2026, con enfasi su tecnologia, design, motori e cosa si aspetta da Renault (incluso l'influsso della nuova Clio 6 ): Renault Captur 2026: panoramica generale. La nuova generazione del Renault Captur è attesa per il 20262027 e rappresenta un'evoluzione importante del crossover urbano compatto. I prototipi e notizie indicano che Renault sta rivedendo design, tecnologie di bordo, motorizzazioni e assistenza alla guida, seguendo il nuovo linguaggio stilistico e tecnologico già introdotto sulla sesta generazione della Clio. Design: più moderno, ispirato alla Clio 6. Nuova Renault Captur 2026: prime foto ed info del nuovo modello La Renault Captur 2026 si presenta come un nuovo modello che si distingue per un design ispirato alla recente Renault Clio. Renault Captur Gpl: nuova serie, aumentano potenza e autonomia Renault presenta la nuova serie della Captur Gpl, con un motore Eco-G 120 CV che offre maggiore potenza e autonomia. Renault Captur Eco-G 120: più potenza e autonomia per la nuova bifuel a Gpl. Novità Renault Captur 2026, arriva il motore Eco-G 120 a GPL: caratteristiche e prezzi. Nuova Renault Captur Eco-G 120 – Prestazioni e costi a prova di famiglia. CAPTUR ECO-G 120 CV, GPL, ECONOMICO ED ECOLOGICO PER ANDARE ANCORA PIU' LONTANO. Renault Captur 2026, aperti gli ordini: GPL al prezzo del benzina. Grazie a un serbatoio GPL maggiorato e a quello della benzina da 48, questa Captur promette di percorrere fino a 1.400 km complessivi. Renault Captur GPL: il 2026 porta cavalli, più autonomia e un prezzo stuzzicante. Renault Captur migliora il motore bifuel GPL: le caratteristiche, i prezzi e i consumi nella guida a gas. Alta l'autonomia potenziale.

