Un fantasma nella notte preso il ladro seriale sul Sempione | 13 colpi in tre mesi

Un ladro seriale ha messo a segno 13 furti in tre mesi nel quartiere Sempione, grazie alla sua capacità di agire di notte senza essere visto. La sua presenza è diventata un incubo per i residenti, che hanno iniziato a segnalare rumori sospetti e porte forzate nelle ore più tranquille. La polizia ha individuato il sospettato dopo aver analizzato le telecamere di sorveglianza e le testimonianze di alcuni commercianti del quartiere.

Per mesi è stato un fantasma nella notte. Un’ombra rapida e determinata che si insinuava tra le vie del Sempion e quando le luci si spegnevano e le serrande calavano. Silenzioso, metodico, instancabile. Un colpo dopo l’altro, aveva trasformato le notti di commercianti e piccoli imprenditori in un incubo ricorrente, fatto di vetri infranti e casse svuotate. I Carabinieri di Somma Lombardo hanno arrestato il presunto ladro seriale, un trentenne italiano destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale, dopo un’indagine serrata che ha messo fine a mesi di paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

