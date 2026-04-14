Parlamento e Consiglio UE trovano l’accordo sulle misure per proteggere il mercato siderurgico

Da quotidiano.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno concordato un’intesa per aumentare i dazi sull’acciaio proveniente da paesi terzi. La decisione mira a tutelare il settore siderurgico europeo, che sta affrontando un aumento delle esportazioni di prodotti a basso costo provenienti dalla Cina. L’accordo prevede il raddoppio delle tariffe già in vigore, con l’obiettivo di ridurre la pressione competitiva sul mercato interno.

Lunedì il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo per raddoppiare i dazi sull’acciaio estero, per proteggere l’industria siderurgica europea, in difficoltà, da un’ondata di esportazioni cinesi a basso costo. Nello specifico gli eurodeputati e i rappresentanti permanenti dei Paesi UE hanno raggiunto un accordo in tarda serata per aumentare al 50% i dazi sulle importazioni di acciaio e ridurre del 47% il volume consentito prima dell’applicazione delle tariffe. “La struttura e la posizione globale del settore siderurgico europeo sono fondamentali per la nostra autonomia strategica e la nostra forza industriale”, ha dichiarato in una nota il commissario europeo al Commercio, Maroš Šef?ovi?.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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