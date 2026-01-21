Ue-Mercosur rischia di slittare l’applicazione dell’accordo | Parlamento Europeo approva ricorso a Corte Ue

Il Parlamento Europeo ha approvato un ricorso presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur. Questa decisione potrebbe comportare un ritardo di due o tre anni nell’attuazione dell’accordo, che coinvolge i Paesi sudamericani. La questione evidenzia le incertezze e le sfide legate alla ratifica e all’attuazione di accordi commerciali di lunga durata.

Rischia di slittare almeno di 2 o 3 anni l’applicazione dell’ accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi sudamericani del Mercosur. Il Parlamento Europeo ha infatti approvato la richiesta di ricorrere alla Corte di giustizia Ue per ottenere un parere sulla compatibilità con i trattati del proposto accordo di partenariato. La risoluzione era stata proposta dal gruppo The Left ed è passata per soli 10 voti di scarto. Su 669 votanti, hanno votato a favore 334, mentre 324 sono stati i voti contro e 11 gli astenuti. Non è invece passata la seconda proposta di risoluzione con lo stesso oggetto presentata dal gruppo dei Patrioti, respinta con 225 voti a favore, 402 contrari e 13 astenuti su 640 votanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

