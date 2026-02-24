Ue Meloni il 18 Marzo in aula in Parlamento alla vigilia del Consiglio Ue

Giorgia Meloni ha deciso di tornare a parlare in Parlamento il 18 marzo, in vista del vertice europeo a Bruxelles. La decisione deriva dalla necessità di spiegare le linee del governo in preparazione al Consiglio Ue. La premier affronterà questioni chiave legate alle politiche europee e alle sfide future. La sua presenza in aula mira a chiarire le posizioni italiane prima dell’incontro con gli altri leader europei. La discussione si concentrerà sugli obiettivi principali del governo.

Roma, 24 feb. (askanews) – La premier Giorgia Meloni tornerà a parlare in aula in Parlamento mercoledì 18 marzo, per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo a Bruxelles dove è attesa l’indomani. Meloni farà le comunicazioni la mattina per prima in Senato, depositando in aula a Montecitorio il testo del suo discorso intorno alle 11. Alla Camera tornerà poi dopo il voto del Senato alle 16,15, per un secondo confronto e voto su risoluzioni per i quali la Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio che si è riunita oggi ha stabilito un massimo di durata di 4 ore e 15 minuti: per le 21 il Parlamento dovrà aver finito la giornata di confronto con la Premier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

**Parlamento: in agenda Meloni in aula sul Consiglio Ue, Giorgetti su Mps**La prossima settimana in Parlamento sarà al centro le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue e l'informativa del ministro Giancarlo Giorgetti su Mps, facendo emergere temi di grande rilevanza per l'agenda politica nazionale e internazionale.

Groenlandia, Meloni non sarà in aula prima del Consiglio UeGiorgia Meloni non sarà presente in aula domani al Senato, come richiesto dai gruppi di opposizione, per riferire sul Consiglio europeo straordinario di Bruxelles.

