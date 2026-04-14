Parcheggi no della giunta alla gratuità in centro | ecco perché

Il consiglio comunale ha deciso di non approvare la proposta della Lega che prevedeva l’introduzione di parcheggi gratuiti nel centro città. La proposta includeva una fase di sperimentazione per la sosta gratuita e un piano per creare nuove aree di parcheggio tra il centro e la Foce. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi della bocciatura.

Nessuna apertura alla sperimentazione dei parcheggi gratuiti in centro: il consiglio comunale ha bocciato la proposta della Lega, che prevedeva sia una fase di prova per la sosta gratuita sia un piano strutturato per nuove aree di parcheggio tra il centro e la Foce. La risposta della giunta, per.🔗 Leggi su Genovatoday.it P7.1 ESPERAS DE JABALI: LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS! Cómo Abatir al GRAN MACARENO (GUIA MAESTRA) Centro commerciale Simonetti, la versione della Giunta di Macerata: “Ecco i motivi del nostro sì”Macerata, 10 marzo 2026 – “Non si tratta di un centro commerciale per la grande distribuzione ma di un parco commerciale per la piccola e media... Leggi anche: "Parcheggi di superficie gratuiti la domenica e i giorni festivi". La decisione della giunta