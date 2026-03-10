Centro commerciale Simonetti la versione della Giunta di Macerata | Ecco i motivi del nostro sì

La Giunta comunale di Macerata ha spiegato la propria posizione sul progetto del centro commerciale Simonetti. Secondo l’amministrazione, l’opera non riguarda una grande distribuzione, bensì un parco commerciale destinato alla piccola e media distribuzione. Il progetto prevede cinque edifici distinti, distanziati tra loro di circa dieci metri. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale del Comune.

Macerata, 10 marzo 2026 – "Non si tratta di un centro commerciale per la grande distribuzione ma di un parco commerciale per la piccola e media distribuzione, con cinque edifici separati dieci metri l'uno dall'altro. Questo piano attuativo riduce notevolmente il carico urbanistico in termini di volumetria. Noi della giunta, finita l'istruttoria, abbiamo adottato l'atto". L'assessore all'urbanistica di Macerata Silvano Iommi ripercorre la vicenda del progetto Simonetti, a Piediripa, dopo il via libera della giunta al progetto originario, seguito alla bocciatura del nuovo piano in consiglio comunale. "Parlo come componente di un organo collegiale esecutivo – esordisce –.