Parcheggi di superficie gratuiti la domenica e i giorni festivi La decisione della giunta

La giunta comunale di Spoleto ha approvato una delibera che stabilisce la gratuità dei parcheggi di superficie nelle giornate di domenica e durante i giorni festivi. La decisione riguarda le tariffe applicate ai parcheggi pubblici e entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana. La misura si applica a tutte le aree di sosta di superficie gestite dal Comune.

Regalo di Natale a Bellaria Igea Marina, nelle feste decine di parcheggi gratuiti tutti i giorniDecine di parcheggi gratuiti tutti i giorni di queste festività, dislocati in due delle aree maggiormente utilizzate da chi raggiunge in auto il...

"Ztl vietata alle automobili ibride, illegittima la decisione della giunta"La giunta comunale, come noto, ha annunciato il divieto di accesso alle autovetture ibride nella ztl, "una decisione che ha generato forte...

Spoleto, parcheggi gratis domenica e festivi ma stop a sosta free notturna a Posterna e SferaA Spoleto parcheggi gratuiti la domenica e i festivi. Dopo anni di sosta nelle strisce blu a pagamento 7 giorni su 7, la giunta guidata dal sindaco Andrea Sisti ha deliberato di spegnere i parchimetri ... umbria24.it

Roma, 16 mila parcheggi gratuiti diventano a pagamento: da Montesacro a Pigneto e Garbatella, ecco doveSedicimila posti auto gratuiti distribuiti in tutta la Capitale stanno per diventare a pagamento: le strisce bianche saranno pitturate con pennellate di colore blu. Una misura che ... ilmessaggero.it

Sorso, via 300 chili di rifiuti da spiagge e parcheggi x.com

LAVORI STRADALI - L'intervento di martedì comporterà irregolarità della fornitura idrica nell’area compresa fra via Risorgimento e la zona industriale di Meldola fino a via Maglianella a Forlì, Posizionate due autobotti ai parcheggi della Rocca e di via Togliatti - facebook.com facebook