Fiorentina | contro il Torino come un carro armato La spinta di Paratici Kean sta bene e gioca Formazioni

Da firenzepost.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina si prepara a sfidare il Torino con grande determinazione. Il nuovo direttore sportivo ha ribadito che la squadra deve mantenere la testa bassa e lottare fino alla fine, come un “carro armato”. Kean sta bene e sarà in campo, mentre la spinta di Paratici si fa sentire. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa fase decisiva del campionato.

FIRENZE – La parola d’ordine, in casa Fiorentina, è “testa nel carrarmato fino a maggio”, come dice il nuovo, e fin qui apprezzato, direttore sportivo. A cominciare da stasera (20,45, diretta Sky e Dazn) contro il Torino. Sfida fondamentale anche per i granata. Ma per la Fiorentina è obbligatorio vincere, considerato che fra una settimana sarà in calendario la difficilissima trasferta di Como. E’ vero che Pisa e Verona, pareggiando lo scontro diretto, sono rimaste laggiù, indietro di due punti rispetto alla Fiorentina. Ma è altrettanto vero che il Lecce rischia di scappare, così come le squadre a 23 punti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina contro il torino come un carro armato la spinta di paratici kean sta bene e gioca formazioni

© Firenzepost.it - Fiorentina: contro il Torino come un “carro armato”. La spinta di Paratici. Kean sta bene e gioca. Formazioni

Approfondimenti su Fiorentina Torino

Fiorentina, Paratici: “Testa nel carro armato fino a maggio. La squadra non è da B. Tocca a noi tirarla fuori. Kean? miglior attaccante italiano”

Fabio Paratici non si nasconde e manda un messaggio chiaro alla squadra: fino a maggio bisogna restare concentrati e testa nel carro armato.

Fiorentina, ecco Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato. Sogno una viola internazionale"

Fabio Paratici si presenta ufficialmente alla Fiorentina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Fiorentina-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche; Primavera: domani Torino-Fiorentina.

fiorentina contro il torinoFiorentina: contro il Torino come un carro armato. La spinta di Paratici. Kean sta bene e gioca. FormazioniSolomon festeggia con Fagioli la prima rete in maglia viola (foto ACF FIORENTINA) FIRENZE - La parola d'ordine, in casa Fiorentina, è testa nel ... firenzepost.it

fiorentina contro il torinoSerie A: Fiorentina-Torino in campo sabato alle 20.45 DIRETTAAffamata di punti e vogliosa di interrompere l'ultima striscia negativa di risultati: la Fiorentina domani contro il Torino (ore 20,45) andrà a caccia di una vittoria fondamentale per iniziare ad ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.