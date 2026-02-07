Fiorentina | contro il Torino come un carro armato La spinta di Paratici Kean sta bene e gioca Formazioni

La Fiorentina si prepara a sfidare il Torino con grande determinazione. Il nuovo direttore sportivo ha ribadito che la squadra deve mantenere la testa bassa e lottare fino alla fine, come un “carro armato”. Kean sta bene e sarà in campo, mentre la spinta di Paratici si fa sentire. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa fase decisiva del campionato.

FIRENZE – La parola d'ordine, in casa Fiorentina, è "testa nel carrarmato fino a maggio", come dice il nuovo, e fin qui apprezzato, direttore sportivo. A cominciare da stasera (20,45, diretta Sky e Dazn) contro il Torino. Sfida fondamentale anche per i granata. Ma per la Fiorentina è obbligatorio vincere, considerato che fra una settimana sarà in calendario la difficilissima trasferta di Como. E' vero che Pisa e Verona, pareggiando lo scontro diretto, sono rimaste laggiù, indietro di due punti rispetto alla Fiorentina. Ma è altrettanto vero che il Lecce rischia di scappare, così come le squadre a 23 punti.

