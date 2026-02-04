Fiorentina | arrivato Paratici Kean e Parisi saranno convocati per il Torino Da valutare le condizioni di Rugani Arbitrerà Colombo di Como

Questa mattina, la Fiorentina ha ufficialmente accolto Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. Domani alle 13, Paratici terrà la sua prima conferenza stampa come dirigente del club. Intanto, Kean e Parisi sono pronti per essere convocati contro il Torino, mentre le condizioni di Rugani sono ancora da valutare. L’arbitro per la partita sarà Colombo di Como.

E' arrivato il nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici. Domani alle 13 terrà la prima conferenza stampa da dirigente viola. Intanto Moise Kean sta continuando a migliorare dopo i problemi al piede sinistro e anche oggi, 4 febbraio 2026, ha svolto una seduta di lavoro completa con il gruppo, così come è accaduto a Parisi che sabato scorso, durante la gara di campionato contro il Napoli, aveva accusato un problema muscolare dopo che già nelle scorse settimane aveva fronteggiato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro L'articolo Fiorentina: arrivato Paratici. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Approfondimenti su Fiorentina Paratici

La Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita di domani a Napoli.

La Fiorentina si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Como, in programma martedì alle 21.

Ultime notizie su Fiorentina Paratici

Fiorentina, via all’era Paratici: la prima mossa del nuovo ds. Vanoli cambia tutto, il piano per sbloccare KeanSalutato il Tottenham, Paratici inizia la sua nuova avventura da ds della Fiorentina. Si volta pagina anche in campo: Vanoli ha una nuova per rilanciare Kean. sport.virgilio.it

Inizia l'era Paratici. Oggi l'arrivo a Firenze, ma il nuovo Ds ha parlato già coi calciatoriL’era Fabio Paratici inizierà oggi: come scrive la Nazione, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ufficializzato dal club il mese scorso, potrebbe già essere in giornata ... firenzeviola.it

