Parataekwondo la pordenonese Fire Dragons sul tetto d' Italia

La ASD Taekwondo Fire Dragons, con sedi a Sacile e Pordenone, ha vinto il titolo di campione d’Italia di parataekwondo 2026 a Giugliano, in provincia di Napoli. La competizione si è svolta recentemente e ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni del paese. La squadra pordenonese ha ottenuto il primo posto, aggiudicandosi il titolo nazionale.

La ASD Taekwondo Fire Dragons, con sedi a Sacile e Pordenone, ha conquistato a Giugliano, in provincia di Napoli, il titolo di campione d’Italia di parataekwondo 2026. La società friulana ha chiuso la rassegna con un bilancio di cinque medaglie complessive, risultato che le è valso anche il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli Ginnastica Petrarca sul tetto d’ItaliaArezzo, 14 aprile 2026 – Torna a brillare la Ginnastica Petrarca e lo fa grazie al talento di una giovane promessa.