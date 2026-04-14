Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia

La Ginnastica Petrarca si aggiudica il titolo di campione d’Italia in una competizione molto attesa. La vittoria arriva grazie alle performance di una giovane atleta, che ha conquistato il podio con una serie di esercizi complessi e ben eseguiti. La gara si è svolta in una delle principali città italiane e ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutto il paese.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Torna a brillare la Ginnastica Petrarca e lo fa grazie al talento di una giovane promessa. Giulia Perli, atleta di Terranuova Bracciolini, ha conquistato il titolo di campionessa italiana al cerchio nel Campionato Nazionale di Specialità Gold, categoria Junior2, riportando la società aretina ai vertici della ginnastica ritmica nazionale. Un risultato di prestigio, maturato al termine di un percorso lungo e selettivo che ha visto la giovane ginnasta superare le fasi regionali e interregionali fino alla finalissima di Campobasso. Proprio nell’atto conclusivo, Perli ha dato il meglio di sé, distinguendosi per precisione tecnica, eleganza e personalità, qualità che le hanno permesso di ottenere il punteggio più alto e di salire sul gradino più alto del podio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia Leggi anche: La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia: Giulia Perli campionessa nazionale al cerchioAREZZO – La Ginnastica Petrarca torna protagonista ai vertici della ginnastica ritmica italiana grazie a una straordinaria impresa firmata da Giulia... La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della ritmica con Giulia Perli x.com ️ I candidati a sindaco a confronto sul futuro dello sport aretino L’appuntamento, dal titolo “Arezzo e lo sport. Quale ruolo”, sarà alle 18.00 di venerdì 17 aprile al Tennis Giotto A organizzare l’incontro sono Ginnastica Petrarca e Tennis Giotto per stimol - facebook.com facebook