La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli

Da lanazione.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ginnastica Petrarca ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella disciplina di ginnastica ritmica. La vittoria è arrivata grazie alle esibizioni di Giulia Perli, che ha portato la squadra al primo posto nella competizione nazionale. La manifestazione si è svolta ad Arezzo e ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutta Italia. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e per l’atleta.

Arezzo, 13 aprile 2026 –  La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia. Il merito è di Giulia Perli che ha conseguito una vera e propria impresa sportiva con cui ha riportato la società aretina nell’élite della ginnastica tricolore, riuscendo a laurearsi campionessa italiana al cerchio nel Campionato Nazionale di Specialità Gold nella categoria Junior2. La giovane ginnasta petrarchina è risultata la migliore d’Italia al termine di un cammino lungo e impegnativo che, dopo le fasi regionali e interregionali, ha trovato il proprio apice nella finalissima di Campobasso. «Questo importante traguardo è motivo di forte orgoglio - commenta l’allenatrice Francesca Lapi, - per un percorso costruito giorno dopo giorno in palestra con impegno e dedizione.🔗 Leggi su Lanazione.it

la ginnastica petrarca sul tetto d8217italia della ritmica con giulia perli
© Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli

La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia: Giulia Perli campionessa nazionale al cerchioAREZZO – La Ginnastica Petrarca torna protagonista ai vertici della ginnastica ritmica italiana grazie a una straordinaria impresa firmata da Giulia...

La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia PerliClasse 2011, la ginnasta aretina ha trionfato nel cerchio al Campionato Toscano di Specialità Gold.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.