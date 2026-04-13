La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli

La Ginnastica Petrarca ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella disciplina di ginnastica ritmica. La vittoria è arrivata grazie alle esibizioni di Giulia Perli, che ha portato la squadra al primo posto nella competizione nazionale. La manifestazione si è svolta ad Arezzo e ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutta Italia. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e per l’atleta.

Arezzo, 13 aprile 2026 – La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia. Il merito è di Giulia Perli che ha conseguito una vera e propria impresa sportiva con cui ha riportato la società aretina nell’élite della ginnastica tricolore, riuscendo a laurearsi campionessa italiana al cerchio nel Campionato Nazionale di Specialità Gold nella categoria Junior2. La giovane ginnasta petrarchina è risultata la migliore d’Italia al termine di un cammino lungo e impegnativo che, dopo le fasi regionali e interregionali, ha trovato il proprio apice nella finalissima di Campobasso. «Questo importante traguardo è motivo di forte orgoglio - commenta l’allenatrice Francesca Lapi, - per un percorso costruito giorno dopo giorno in palestra con impegno e dedizione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia: Giulia Perli campionessa nazionale al cerchioAREZZO – La Ginnastica Petrarca torna protagonista ai vertici della ginnastica ritmica italiana grazie a una straordinaria impresa firmata da Giulia... La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia PerliClasse 2011, la ginnasta aretina ha trionfato nel cerchio al Campionato Toscano di Specialità Gold.