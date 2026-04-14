Parapiglia davanti al ristorante i titolari di ' Attori e spettatori' | Noi vittime degli abusivi
Davanti a un noto ristorante nel centro cittadino si sono verificati momenti di tensione tra i titolari e alcuni presenti. La discussione è nata dopo un intervento di un deputato che ha filmato veicoli parcheggiati in modo irregolare, creando difficoltà per persone con disabilità. I proprietari del locale hanno poi diffuso una nota ufficiale in cui affermano di essere vittime di comportamenti abusivi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione del rispetto delle norme di accessibilità.
In risposta alle polemiche delle ultime ore, dopo il blitz del deputato Francesco Emilio Borrelli (VIDEO) sulla presenza di veicoli che ostacolavano il passaggio di disabili sul marciapiede, la direzione del ristorante ‘Attori e Spettatori' di via Santa Lucia ha rilasciato una nota ufficiale per.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Spin Time, gli abusivi occupano, noi paghiamo, e il circoletto rosso degli attori ci mette la firma. Siamo ai titoli di coda…
Scacco al mattone selvaggio: stop ai lavori abusivi in un ex ristorante, ordinata demolizione di struttura fantasmaIl pugno duro del Comune ha portato al blocco immediato di un cantiere e all'ultimatum per radere al suolo una costruzione dove era stata già...
Mattino 5. . Alessandria, donna presa a cinghiate su un autobus davanti al figlio #Mattino5 - facebook.com facebook