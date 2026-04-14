Parapiglia davanti al ristorante i titolari di ' Attori e spettatori' | Noi vittime degli abusivi

Davanti a un noto ristorante nel centro cittadino si sono verificati momenti di tensione tra i titolari e alcuni presenti. La discussione è nata dopo un intervento di un deputato che ha filmato veicoli parcheggiati in modo irregolare, creando difficoltà per persone con disabilità. I proprietari del locale hanno poi diffuso una nota ufficiale in cui affermano di essere vittime di comportamenti abusivi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione del rispetto delle norme di accessibilità.