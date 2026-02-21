Spin Time gli abusivi occupano noi paghiamo e il circoletto rosso degli attori ci mette la firma Siamo ai titoli di coda…

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il ministero dell’Interno deve pagare 21 milioni di euro alla società che possiede l’immobile di Spin Time, occupato illegalmente da anni. La causa nasce dalla gestione dell’edificio, che ha causato danni economici significativi alla proprietà privata. La decisione evidenzia come l’occupazione abusiva abbia pesato sul patrimonio e sui costi pubblici. La sentenza segna un nuovo capitolo nelle controversie sugli immobili occupati illegalmente in città.

Il conto dell'illegalità è arrivato, ed è salatissimo. Il Tribunale di Roma ha condannato il ministero dell'Interno a un risarcimento choc di 21 milioni di euro in favore della società proprietaria dell'immobile di Via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, meglio noto come Spin Time. Un verdetto che suona come una condanna senza appello non solo per la gestione amministrativa, ma per un intero sistema politico e culturale "sinistro" che per anni ha trasformato l'abusivismo in un vessillo ideologico. Spin Time, la sentenza: lo Stato paga l'ideologia "sinistra" dell'abusivismo. I giudici sono stati chiari: nonostante un sequestro preventivo disposto dal GIP nel 2020, lo sgombero non è mai avvenuto.