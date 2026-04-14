A febbraio, Netflix ha ritirato la proposta di acquisizione di Warner Bros., lasciando molte domande senza risposta sulla possibile fusione tra Paramount e Warner. Le discussioni tra le due aziende sono proseguite senza che siano stati resi noti dettagli ufficiali, mentre gli esperti osservano con attenzione le mosse di mercato e le eventuali implicazioni legali di un accordo simile. La questione rimane aperta, con incertezze che continuano a circondare le future strategie delle compagnie coinvolte.

Alla fine di febbraio, quando Netflix ha fatto marcia indietro sull’offerta avanzata per acquisire Warner Bros., è entrato in gioco Paramount Skydance. La notizia del raggiungimento di un accordo per la fusione, tuttavia, non ha entusiasmato proprio tutti. Parliamo, infatti, di oltre 1000 esponenti e creativi del cinema che hanno deciso di firmare una lettera aperta contro l’acquisizione di cui sopra. Fusione tra Paramount e Warner Bros.: cosa preoccupa?. Qualora l’acquisizione, stimata a 111 miliardi di dollari, andasse in porto, due delle case di produzione più importanti di Hollywood si fonderebbero, riducendo in questo modo gli studios cinematografici statunitensi a quattro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paramount-Warner: ancora incertezze sulla fusione. Ecco cosa preoccupa di più

Più di mille star di Hollywood contro la fusione Warner-ParamountCinema Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, David Fincher tra i nomi ad aver firmato la lettera "Block the Merger" Se leggi il manifesto da...

Warner Bros: l'offerta di Paramount è 'superiore' e Netflix rinuncia alla fusioneTed Sarandos e il suo team avevano circa 4 giorni a disposizione per compiere una nuova offerta relativa all'acquisizione dello studio.