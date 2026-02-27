Warner Bros | l' offerta di Paramount è ' superiore' e Netflix rinuncia alla fusione

Paramount ha presentato un'offerta più convincente rispetto a quella di Warner Bros, spostando l'attenzione sulla gara per l'acquisizione dello studio. Nel frattempo, Netflix ha deciso di abbandonare le trattative per una fusione, lasciando il campo libero agli altri partecipanti. La competizione per l'acquisizione si fa sempre più intensa, con le aziende che cercano di rafforzare le proprie posizioni nel settore.

Ted Sarandos e il suo team avevano circa 4 giorni a disposizione per compiere una nuova offerta relativa all'acquisizione dello studio. L'acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix non avverrà: la nuova proposta di Paramount Skydance è infatti stata considerata 'superiore'. L'azienda di Ted Sarandos aveva circa quattro giorni per compiere un'altra offerta relativa alla fusione rispetto a quella pari a quasi 83 miliardi di dollari che era stata compiuta all'inizio di dicembre, ma con un comunicato ufficiale ha rinunciato all'opportunità. L'annuncio che cambia le carte in tavola nell'accordo con Netflix Entro mercoledì 4 marzo i vertici di Netflix avrebbero dovuto compiere la propria mossa nel tentativo di salvare l'accordo che, fino a qualche ora fa, sembrava essere ormai sicuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Warner Bros, l’offerta di Paramount «è superiore» a quella di Netflix. L’ultimatum sulla controfferta: cosa succede adessoIl consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery ha stabilito che la proposta rivista di Paramount Skydance costituisce un’offerta superiore...

