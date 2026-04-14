Papu Gomez intervento riuscito | tempo di recupero otto settimane

Il 14 aprile, l’attaccante del Calcio Padova, Alejandro “Papu” Gomez, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia. L’operazione si è conclusa con successo e si prevede un tempo di recupero di circa otto settimane. Gomez si è sottoposto all’intervento come programmato, senza complicazioni rilevate. Nei prossimi mesi dovrà seguire un percorso di riabilitazione prima di poter tornare in campo.

Come da programma, oggi 14 aprile il centravanti del Calcio Padova Alejandro “Papu” Gomez è stato operato alla caviglia. L’intervento, per il campione del mondo con la maglia dell'Argentina, è stato effettuato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Infortunio a Boloca: intervento chirurgico riuscito, tempi di recupero e prognosiDaniel Boloca è stato sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro. Intervento riuscito per Loftus-Cheek: condizioni stabili e tempi di recuperoIl Milan ha fornito un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di uno dei suoi titolari, in seguito allo scontro con Corvi durante Milan-Parma.