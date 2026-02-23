Intervento riuscito per Loftus-Cheek | condizioni stabili e tempi di recupero

Loftus-Cheek si è infortunato durante la partita contro il Parma, a causa di un contrasto con un avversario. L'intervento medico è stato rapido e mirato per stabilizzare la situazione. Attualmente, il centrocampista si trova sotto osservazione e non mostra segni di peggioramento. La società comunica che i risultati delle prime valutazioni sono positivi. Restano da definire i tempi di recupero, ma l’atleta sta rispondendo bene alle cure.

Il Milan ha fornito un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di uno dei suoi titolari, in seguito allo scontro con Corvi durante Milan-Parma. La comunicazione descrive il quadro clinico post-operatorio, i dettagli dell’intervento e le tempistiche di recupero previste, offrendo al pubblico una comprensione chiara della situazione e delle conseguenze sul piano sportivo. La nota ufficiale comunica che Loftus-Cheek ha riportato un significativo trauma facciale. La diagnosi ha evidenziato una frattura del processo alveolare della mascella, motivo per cui è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Loftus-Cheek: intervento perfettamente riuscito per l’inglese. Le sue condizioni e i tempi di recuperoIl centrocampista inglese Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo lo scontro con Corvi durante la partita tra Milan e Parma, causato da una brutta caduta.

Loftus-Cheek: cos’è la frattura dell’osso alveolare mascellare e quali sono i tempi di recuperoLoftus-Cheek si è fratturato l’osso alveolare mascellare dopo un incidente durante l’allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Napoli-Roma, Colombo non estrae il rosso per Rrahmani: ecco cosa dice il regolamento; Loftus-Cheek ha rischiato grosso, operato: le foto del tremendo spavento.

Loftus-Cheek, intervento di riduzione della frattura riuscito: fuori circa 8 settimaneAC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ... msn.com

Come sta Loftus-Cheek dopo il terribile scontro in Milan-Parma: denti rotti, frattura dell'osso e una cannuccia per alimentarsiStagione compromessa per il centrocampista inglese, che sarà sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Il - #Milan, duro infortunio per Loftus Cheek: intervento necessario e lungo stop #SerieA Link articolo https://short-url.org/1kkIY - facebook.com facebook

Quello su Loftus-Cheek è più rigore che no: la moviola x.com