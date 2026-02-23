Intervento riuscito per Loftus-Cheek | condizioni stabili e tempi di recupero

Da mondosport24.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Loftus-Cheek si è infortunato durante la partita contro il Parma, a causa di un contrasto con un avversario. L'intervento medico è stato rapido e mirato per stabilizzare la situazione. Attualmente, il centrocampista si trova sotto osservazione e non mostra segni di peggioramento. La società comunica che i risultati delle prime valutazioni sono positivi. Restano da definire i tempi di recupero, ma l’atleta sta rispondendo bene alle cure.

intervento riuscito per loftus cheek condizioni stabili e tempi di recupero
© Mondosport24.com - Intervento riuscito per Loftus-Cheek: condizioni stabili e tempi di recupero

Il Milan ha fornito un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di uno dei suoi titolari, in seguito allo scontro con Corvi durante Milan-Parma. La comunicazione descrive il quadro clinico post-operatorio, i dettagli dell’intervento e le tempistiche di recupero previste, offrendo al pubblico una comprensione chiara della situazione e delle conseguenze sul piano sportivo. La nota ufficiale comunica che Loftus-Cheek ha riportato un significativo trauma facciale. La diagnosi ha evidenziato una frattura del processo alveolare della mascella, motivo per cui è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Loftus-Cheek: intervento perfettamente riuscito per l’inglese. Le sue condizioni e i tempi di recuperoIl centrocampista inglese Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo lo scontro con Corvi durante la partita tra Milan e Parma, causato da una brutta caduta.

Loftus-Cheek: cos’è la frattura dell’osso alveolare mascellare e quali sono i tempi di recuperoLoftus-Cheek si è fratturato l’osso alveolare mascellare dopo un incidente durante l’allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Napoli-Roma, Colombo non estrae il rosso per Rrahmani: ecco cosa dice il regolamento; Loftus-Cheek ha rischiato grosso, operato: le foto del tremendo spavento.

intervento riuscito per loftusLoftus-Cheek, intervento di riduzione della frattura riuscito: fuori circa 8 settimaneAC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ... msn.com

Come sta Loftus-Cheek dopo il terribile scontro in Milan-Parma: denti rotti, frattura dell'osso e una cannuccia per alimentarsiStagione compromessa per il centrocampista inglese, che sarà sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it