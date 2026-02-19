Daniel Boloca ha subito un infortunio al ginocchio sinistro durante l’allenamento, che ha richiesto un intervento chirurgico. L’operazione, praticata con successo, ha coinvolto una pulizia dell’articolazione per rimuovere un frammento di cartilagine danneggiata. Il centro medico ha comunicato che il calciatore dovrà seguire un periodo di riabilitazione di alcune settimane prima di tornare in campo. Boloca si trova attualmente in fase di recupero e monitoraggio. Nei prossimi giorni verranno valutati i progressi.

Daniel Boloca è stato sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita con successo, ha previsto una pulizia meniscale e l’applicazione di PRP, finalizzate a favorire la rigenerazione dei tessuti e a ottimizzare i tempi di recupero. L’esito è stato positivo e il percorso post-operatorio è già in corso sotto la supervisione dello staff medico, con un percorso riabilitativo personalizzato che verrà definito nei prossimi giorni. La gestione dell’intervento è stata impostata per garantire una ripresa accurata e progressiva, senza complicazioni note. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio a Boloca: intervento chirurgico riuscito, tempi di recupero e prognosi

Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recuperoDaniel Boloca si è infortunato al ginocchio sinistro durante la partita del Sassuolo, causando preoccupazione tra tifosi e staff.

MotoGP: intervento riuscito per Aldeguer, ma c’è incertezza sui tempi di recuperoFermin Aldeguer si sta riprendendo dall’intervento chirurgico a seguito della frattura del femore occorsa durante un allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.