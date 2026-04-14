Papa Leone XIV sfida Trump | la Toscana risponde con fermezza

Le gerarchie ecclesiastiche della Toscana, guidate dalla Chiesa di Lucca, hanno espresso solidarietà a Papa Leone XIV in risposta alle critiche rivolte dal presidente degli Stati Uniti. La regione si è schierata con fermezza, dimostrando un sostegno pubblico alle parole del pontefice. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse istituzioni locali, che hanno confermato il loro appoggio alla posizione della Chiesa toscana.

Le gerarchie ecclesiastiche della Toscana, con la Chiesa di Lucca in prima linea, hanno manifestato una ferma vicinanza a Papa Leone XIV a seguito delle critiche mosse dal presidente statunitense Trump. Il sostegno arriva mentre il Pontefice è impegnato in un viaggio apostolico nel continente africano, portando avanti un messaggio che punta sul dialogo internazionale e sulla difesa dei principi cristiani contro strumentalizzazioni politiche. Il messaggio del Pontefice durante la missione in Africa. Mentre si trova in territorio africano per il suo itinerario apostolico, Papa Leone XIV ha affrontato i giornalisti ribadendo la propria posizione rispetto alle recenti tensioni con l’amministrazione americana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone XIV sfida Trump: la Toscana risponde con fermezza Papa Leone XIV risponde a Trump: “Continuerò a parlare contro la guerra”“Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in una discussione con lui“. Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà. Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” Argomenti più discussi: Trump contro Leone XIV. Faggioli: Il cattolicesimo americano è il vero condensatore della crisi; Papa Leone XIV in Algeria: Chi vuole dominare gli altri distrugge il mondo; Blog | Papa Leone non voleva, ma ora è diventato l’Anti-Trump del mondo; Trump attacca Papa Leone, i vescovi Usa lo difendono: Parole denigratorie. Meloni: “Inaccettabili le parole di Trump su Papa Leone XIV” Segui tutti gli aggiornamenti sulla visita del Santo Padre in Africa qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/papa-africa-viaggio-apostolico-undici-giorni-algeria-guinea-camerun-angola-santa - facebook.com facebook Piena solidarietà a Papa Leone. Una grande testimonianza cristiana, un grande coraggio nella chiarezza delle parole. Più di tanti esponenti politici che hanno dimostrato di non averne. "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no" (Vangelo secondo Matteo) x.com