Nei giorni recenti si è assistito a un intenso dibattito tra le massime cariche dello Stato e il Papa. Il presidente della Repubblica ha commentato un messaggio papale che invita a riflettere sui rischi dell’autoesaltazione, sottolineando come il mondo potrebbe migliorare se chi detiene il potere adottasse un atteggiamento più ironico e meno autoreferenziale. L’argomento ha suscitato molte reazioni e approfondimenti nel panorama politico e sociale.

Roma, 14 aprile 2026 - Nei giorni in cui si è consumato uno scontro senza precedenti tra il presidente americano Donald Trump e papa Leone prima e la premier Meloni in seconda battuta, le parole di Mattarella a una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo incontrati al Quirinale risuonano forti e chiare. "Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all'accademia delle scienze: un messaggio splendido sul potere che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione..", ha detto Mattarella.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella: il messaggio del Papa mette in guardia da pericolo di autoesaltazione. “Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l’autoironia”

Mattarella: “Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV. Potere può far perdere equilibrio, autoironia eviterebbe imbarazzi”(Adnkronos) – “Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa...

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"Se i potenti della terra usassero un pò di autoironia, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una d - facebook.com facebook

Le formazioni azzurre di Davis Cup e Billie Jean King Cup saranno ricevute al quirinale dal presidente Sergio Mattarella lunedì 4 maggio x.com