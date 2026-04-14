Il secondo giorno del viaggio apostolico in Africa di Papa Leone XIV si apre con una visita in Algeria, dove il Papa si recherà ad Annaba, l’antica Ippona. La città è nota per essere stata sede episcopale di Sant’Agostino, figura centrale nella storia religiosa dell’area. La visita si svolge in un contesto di incontri e celebrazioni religiose, con un focus sul ruolo del potere come strumento per il bene comune, evitando l’autoesaltazione.

Inizia il secondo giorno del viaggio apostolico in Africa di Papa Leone XIV. Prevost, anche oggi sarà in Algeria e si recherà ad Annaba, l’antica Ippona, nei luoghi dove Sant’Agostino, padre spirituale del Pontefice, è stato vescovo tra la fine del 300 e il 430 d.C. Il Papa poi compirà una visita presso la Casa di accoglienza delle Piccole Sorelle dei Poveri e una visita a una casa di accoglienza per anziani. Dopo un pranzo con la comunità agostiniana, il Papa, nel primo pomeriggio, presiederà la messa nella Basilica di Sant’Agostino. Sono presenti circa 1.500 fedeli. Intanto il vicepresidente Usa JD Vance è tornato sullo scontro tra Trump e Leone XIV, sostenendo che il presidente Trump “deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Algeria, il monito: “Potere sia mezzo per bene comune, no all’autoesaltazione” – La diretta

Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIVL’Algeria si prepara ad ospitare per una visita ufficiale di due giorni, dal 13 al 15 aprile, papa Leone XIV, che si inserisce nel più ampio tour...

Algeria, Papa Leone XIV accolto dal presidente TebbounePapa Leone XIV è arrivato all’aeroporto ‘Houari Boumédiène’ di Algeri, in Algeria, per la prima tappa del viaggio apostolico in Africa.