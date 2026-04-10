L’Algeria si sta organizzando per accogliere una visita ufficiale di due giorni da parte del Papa, prevista dal 13 al 15 aprile. L’arrivo del pontefice fa parte di un tour africano che include anche Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. L’attenzione si concentra sull’evento, che coinvolge diverse tappe nel continente e rappresenta un momento di particolare rilievo per il Paese ospitante.

L’Algeria si prepara ad ospitare per una visita ufficiale di due giorni, dal 13 al 15 aprile, papa Leone XIV, che si inserisce nel più ampio tour africano che comprende Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Le autorità affermano che la visita dovrebbe rafforzare i rapporti diplomatici tra l’Algeria e il Vaticano. I preparativi sono in corso da mesi, coordinati da diversi ministeri sotto la supervisione del presidente Abdelmadjid Tebboune, che sta cercando di sfruttare la visita di alto profilo per rafforzare la posizione globale dell’Algeria. Il Papa inizierà ad Algeri con una visita al Memoriale dei Martiri che commemora la guerra d’indipendenza dell’Algeria, seguita dai colloqui con Tebboune al palazzo presidenziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIV

Rimini si prepara al Meeting: Papa Leone XIV a far eco alla storica visita di Giovanni Paolo II.Rimini in Attesa del Pontefice: Leone XIV al Meeting, un Segno di Speranza e Dialogo Rimini si prepara ad accogliere Papa Leone XIV ad agosto 2026,...

Pavia si prepara alla visita di Papa Leone XIV, domenica 15 marzo campane a festa in tutta la DiocesiPavia, 12 marzo 2026 - Pavia si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, che sarà in visita nella città e nella Diocesi sabato 20 giugno.

Temi più discussi: Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIV; Leone XIV in Africa, pellegrino nel grande continente tra popoli e mondi diversi; Arcivescovo di Algeri, la visita del Papa è un ponte tra cristiani e musulmani; Gli agostiniani di Algeria che accoglieranno il Papa.

Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIVL'Algeria si prepara ad ospitare per una visita ufficiale di due giorni, dal 13 al 15 aprile, papa Leone XIV, che si inserisce nel più ampio tour africano che ... lapresse.it

Papa Leone XIV in Africa per essere messaggero di paceTerzo viaggio internazionale di papa Leone XIV che dal 13 al 23 aprile visita quattro Paesi del continente: in Algeria sui passi di sant’Agostino ed in dialogo con l’islam, in Camerun e Angola per inv ... acistampa.com

Dal generico: “Basta guerra”, in un climax che ha seguito l’escalation dell’aggressione israelo-americana in Iran e Libano, papa Leone è arrivato al più diretto: “Tutti gli attacchi alle infrastrutture civili sono contro il diritto internazionale, ma sono anche un segn - facebook.com facebook

Macron stasera in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, domani il faccia a faccia con papa Leone #ANSA x.com