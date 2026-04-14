Papa Leone risponde a Trump che lo ha definito debole

Il Papa ha replicato alle accuse di debolezza rivoltegli dal presidente degli Stati Uniti. Trump, noto per il suo modo di reagire alle critiche, aveva commentato negativamente la posizione del Papa, che ha deciso di rispondere pubblicamente. La disputa tra i due ha attirato l’attenzione di vari media internazionali, che hanno seguito gli sviluppi di questa tensione tra il leader religioso e il capo di stato.

Papa Leone ha risposto alle critiche feroci rivoltegli dal presidente Donald Trump. Trump, come ormai tutti nel mondo dovrebbero ben sapere, non reagisce bene alle critiche. Né tende a prendere in considerazione l’idea che qualcuno possa non essere pienamente d’accordo con ciò che sta cercando di fare. Chiedete ai sostenitori più fanatici del MAGA e vi diranno che è uno dei suoi punti di forza. Chiedete a chi non è un fedele sostenitore di Trump e otterrete una risposta completamente diversa. Che probabilmente implica che il Presidente degli USA gestisce gli ostacoli e gli oppositori ostinati proprio come un bambino di cinque anni che non ha cenato in orario.🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Papa Leone risponde a Trump che lo ha definito «debole» Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”. Trump attacca Papa Leone XIV: è un deboleIl presidente americano Donald Trump attacca Papa Leone XIV: “È debole sul crimine e terribile in politica estera“. Papa León XIV le responde al presidente de los EE UU #papainalgeria Dall’Algeria, terra che per la prima volta vede un Papa, Leone sta tracciando un ponte, contro ogni odio, sfruttamento, egoismo, diseguaglianze, menzogna, un ponte capace di trasformare il deserto del Shara e il Mediterraneo, come lui stesso - facebook.com facebook Piena solidarietà a Papa Leone. Una grande testimonianza cristiana, un grande coraggio nella chiarezza delle parole. Più di tanti esponenti politici che hanno dimostrato di non averne. "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no" (Vangelo secondo Matteo) x.com