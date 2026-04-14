Il Papa di nuovo contro Trump | Dio non sta con i malvagi e i prepotenti

Il rapporto tra il leader religioso e l’ex presidente degli Stati Uniti si è nuovamente acceso dopo alcune dichiarazioni del vicepresidente americano. Le parole hanno attirato l’attenzione sui temi della moralità e del comportamento pubblico, con il Papa che ha ribadito che Dio non sostiene i malvagi e i prepotenti. La tensione tra le parti si mantiene alta, senza segnali di uno smorzamento nelle dichiarazioni ufficiali.

Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV non è finito. E si riaccende dopo le parole del vicepresidente Usa, J.D. Vance, e la nuova replica del pontefice che torna – pur senza citarlo – ad attaccare Trump indirettamente. L’ultimo messaggio, Leone XIV lo lancia dall’Algeria: “Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne”, dice il pontefice. Aggiungendo, poi, la stoccata al presidente Usa: “Ma il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi: il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili e con loro porta avanti il suo regno d’amore e di pace, giorno per giorno”. Il messaggio di Papa Leone a Trump.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Papa di nuovo contro Trump: “Dio non sta con i malvagi e i prepotenti” DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA Papa Leone XIV: «Dio è straziato dalla guerre, non sta con i prepotenti». Il nuovo messaggio, senza citare TrumpNonostante le tensioni di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Papa Leone torna sui conflitti che affliggono il mondo, in... Il Papa, 'Dio straziato dalle guerre, non sta con i prepotenti'Ancora un attacco da parte di Papa Leone contro i prepotenti del mondo che decidono le guerre.