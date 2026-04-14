Il Papa si trova in Algeria per il suo secondo giorno, dedicato a un viaggio nei luoghi legati a Sant’Agostino. La visita si svolge nella città di Ippona, dove il Pontefice ha percorso i passi del filosofo e teologo. La visita include incontri e momenti di riflessione nel sito storico che conserva il ricordo della vita di Sant’Agostino.

Secondo giorno in Algeria per il Papa all’insegna di Sant’Agostino. Leone XIV nell’antica Ippona sulle orme del santo. In serata il rientro ad Algeri. L’intensa giornata del pontefice. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone a Ippona sui passi di Sant’Agostino

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Papa Leone XIV in Algeria, ad Ippona sulle orme di Sant’AgostinoProsegue il viaggio apostolico di Papa Leone in Algeria, oggi è il giorno della visita ad Annaba l’antica Ippona, città di cui fu vescovo...

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Papa Leone XIV a Ippona: Dove c'è conflitto la Chiesa porti riconciliazionePapa Leone XIV conclude la sua visita nella terra di Sant'Agostino con la celebrazione della Messa nella Basilica dedicata al suo Santo Fondatore. acistampa.com

Papa Leone: «Il cuore di Dio straziato dalla guerra non sta con i prepotenti, ma con gli ultimi»Trump torna ad attaccare papa Leone, ma il Pontefice continua la sua missione di pastore e dice: Dio non sta con i malvagi e gli arroganti, ma con i piccoli e gli umili» ... famigliacristiana.it

Papa Leone XIV conclude la sua visita nella terra di Sant’Agostino con la celebrazione della Messa nella Basilica dedicata al suo Santo Fondatore. - facebook.com facebook

Ieri #Trump ha attaccato Papa Leone definendolo "debole e pessimo in politica estera" e ha pubblicato un’immagine in cui si raffigura come Gesù. Le dichiarazioni hanno provocato indignazione nella comunità cattolica e i suoi sostenitori ne hanno preso le x.com