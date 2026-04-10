Papa a Inps ingiusta ricchezza in mano di pochi
Il Papa ha incontrato dirigenti e dipendenti dell’Inps durante un’udienza, sottolineando che il welfare rappresenta un diritto umano. Durante l’incontro, ha evidenziato la necessità di redistribuire la ricchezza e di difendere la dignità dei lavoratori, commentando che l’ingiusta concentrazione di ricchezza in poche mani rappresenta una questione da affrontare. La visita si è svolta presso un’istituzione pubblica dedicata alla previdenza sociale.
Leone XIV riceve in Udienza dirigenti e dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e definisce il welfare un diritto umano, esortando a una redistribuzione della ricchezza e alla difesa della dignità del lavoratore. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Landini: “Oggi la ricchezza è in mano a pochi. Tassa dell’1% per chi guadagna oltre 2 milioni, ricaveremmo 25 miliardi”“È chiaro che se l’unico investimento è quello sulle armi, non si investe su altre direzioni”.
Oxfam: ricchezza nelle mani di pochi. Metà popolazione in povertàIn coincidenza con il Forum economico di Davos, Oxfam ha pubblicato il suo rapporto annuale.
Papa a Inps, ingiusta ricchezza in mano di pochi
Leone XIV all’Inps: Il Welfare è un diritto umano. Non dimenticate l’uomoIl Papa richiama dirigenti e dipendenti dell’ente alla responsabilità sociale: difendere lavoro, dignità e solidarietà in un mondo segnato da disuguaglianze e nuove fragilità ... famigliacristiana.it
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