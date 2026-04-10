Papa a Inps ingiusta ricchezza in mano di pochi

Il Papa ha incontrato dirigenti e dipendenti dell’Inps durante un’udienza, sottolineando che il welfare rappresenta un diritto umano. Durante l’incontro, ha evidenziato la necessità di redistribuire la ricchezza e di difendere la dignità dei lavoratori, commentando che l’ingiusta concentrazione di ricchezza in poche mani rappresenta una questione da affrontare. La visita si è svolta presso un’istituzione pubblica dedicata alla previdenza sociale.