Collisione fatale in mare la cabina diventa una trappola mortale Muore a 31 anni pochi giorni e sarebbe diventato papà

La collisione in mare ha causato la morte di un uomo di 31 anni, che si trovava a bordo di una barca coinvolta in un incidente. La causa è attribuibile a un errore di navigazione che ha portato allo scontro con un altro natante. La cabina, in quel momento, si è trasformata in una trappola mortale. L'uomo non potrà più vedere il figlio che nascerà tra pochi giorni.

Livorno, 25 febbraio 2026 – Non potrà mai conoscere il figlio che nascerà tra qualche giorno dalla compagna Valentina. Nico Ulivieri, 31 anni, livornese, è morto ieri all’imboccatura del porto di Livorno, intrappolato della cabina della pilotina che si è rovesciata all’imboccatura dello scalo. Le navi e altri natanti di grandi dimensioni vengono presi in consegna dai “piloti del porto“ all’ingresso. Ieri la pilotina condotta da Nico Ulivieri aveva appena effettuato la manovra di avvicinamento a uno yacht di 61,5 metri e il pilota era da poco salito a bordo quando, per cause ancora da stabilire, la pilotina si è capovolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Yacht si scontra con una pilotina, uomo cade in mare e muore. Tragedia davanti al porto di Livorno

