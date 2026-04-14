Paolo Barelli via da capogruppo di Forza Italia la frecciata ai figli di Berlusconi | Mi aveva scelto Silvio

Paolo Barelli ha annunciato di aver lasciato il ruolo di capogruppo di Forza Italia. Nelle sue dichiarazioni, ha affermato che l'incarico gli era stato affidato da Silvio Berlusconi. Successivamente, ha rivolto alcune critiche ai figli dell'ex leader del partito, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. La decisione di Barelli si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno del gruppo politico.

Paolo Barelli lascia il ruolo di capogruppo di Forza Italia sbattendo la porta. Continuano le operazioni di rinnovamento all’interno di Forza Italia dopo l’avvicendamento alla guida del gruppo azzurro al Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi, all’indomani della sconfitta al referendum della Giustizia. A farne le spese lo storico dirigente di Fi, che non ha risparmiato attacchi diretti ai Berlusconi. L’addio al ruolo di capogruppo di Forza Italia Barelli ha annunciato l’addio all’incarico uscendo da un colloquio di circa un’ora a Palazzo Chigi, attraverso alcune dichiarazioni dal dente avvelenato con cui ha comunicato la convocazione della sua ultima assemblea da capogruppo a Montecitorio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paolo Barelli via da capogruppo di Forza Italia, la frecciata ai figli di Berlusconi: "Mi aveva scelto Silvio" Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici... Barelli si dimette da capo gruppo di Forza Italia alla camera. La frecciata ai Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno”Roma, 13 aprile 2026 - Paolo Barelli si dimette da presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Forza Italia cambia i capigruppo: dopo Gasparri, salta anche Paolo Barelli Dopo Maurizio Gasparri al Senato, Forza Italia cambia anche il capogruppo alla Camera: Paolo Barelli è stato costretto a lasciare il suo incarico a Montecitorio. Fedelissimo del minist - facebook.com facebook PAOLO BARELLI: LASCIO IL MIO RUOLO DA CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA- LA STOCCATA AI BERLUSCONI x.com