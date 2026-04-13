Le tensioni all’interno di Forza Italia continuano a emergere, anche dopo l’incontro tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario del partito. Il capogruppo Barelli ha commentato pubblicamente, affermando che i partiti si gestiscono dall’interno. La discussione si è svolta negli uffici di Mediaset, ma non sono ancora chiare le conseguenze di questa riunione per la leadership del partito.

Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici di Mediaset. Anzi. Più passano i giorni e più la tregua stabilita nel faccia a faccia dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, la riforma bandiera del partito, sembra vacillare. A gettare nuova benzina sul fuoco è un attacco diretto del capogruppo alla Camera degli azzurri, Paolo Barelli, fedelissimo di Tajani e dato per “sacrificato” ad horas nel tentativo di rilanciare l’azione di FI. L’ex presidente della Federnuoto ha tirato una bordata a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Rispondendo a chi gli domandava se gli eredi del fondatore di Forza Italia stiano guidando positivamente Forza Italia, ha risposto: “Normalmente i partiti si guidano dall’interno”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”

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