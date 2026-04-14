Paolo Angelini si insedia come presidente dell’Ivass e dg di Bankitalia

Paolo Angelini ha assunto il ruolo di presidente dell’Ivass, l’autorità di vigilanza nel settore assicurativo, succedendo a Luigi Federico Signorini, che ha annunciato le proprie dimissioni a fine gennaio. Contestualmente, Angelini è stato nominato anche direttore generale di Bankitalia. La sua nomina è stata ufficializzata dopo la comunicazione delle dimissioni del suo predecessore, senza ulteriori dettagli su procedure o tempistiche.

Paolo Angelini si insedia come nuovo presidente dell’Ivass. Subentra a Luigi Federico Signorini, che a fine gennaio annuncia le proprie dimissioni. Già vice direttore generale dell’Istituto di vigilanza, Angelini ora assume anche l’incarico di direttore generale della Banca d’Italia, e ha come suo vice Gian Luca Trequattrini. In qualità di presidente di Ivass, Angelini agirà tra l’altro come sostituto del governatore in vari consessi europei e internazionali, tra cui il Financial Stability Board, il consiglio generale della Bce, gli organi di vertice della Banca per i Regolamenti Internazionali, il G7 e il G20. Come Presidente dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni fa parte del comitato europeo per il rischio sistemico e, a livello nazionale, del comitato per le politiche macroprudenziali.🔗 Leggi su Ildenaro.it Bankitalia, Signorini lascia, Angelini nuovo DG e presidente IvassUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Un senese alla guida di Bankitalia: l’1 aprile si insedia Paolo AngeliniSIENA – Dal prossimo mese di aprile sarà il senese Paolo Angelini ad assumere la carica di direttore generale della Banca d’Italia.