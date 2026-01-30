Un senese alla guida di Bankitalia | l’1 aprile si insedia Paolo Angelini

Da aprile, il senese Paolo Angelini diventerà il nuovo direttore generale della Banca d’Italia. La sua nomina è ufficiale e segna un passo importante per la banca centrale. Angelini, che vive e lavora a Siena, prende il posto di chi ha lasciato l’incarico. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti per l’istituzione.

SIENA – Dal prossimo mese di aprile sarà il senese Paolo Angelini ad assumere la carica di direttore generale della Banca d’Italia. Lo ha deliberato il Consiglio superiore su proposta del governatore Fabio Panetta, che ha preso atto del desiderio dell’attuale direttore Luigi Federico Signorini di lasciare anticipatamente il suo incarico il 31 marzo prossimo. “Porgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Paolo Angelini – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – nella certezza che la provata competenza sperimentata in Italia ed in ambito europeo, unite al suo prestigioso percorso lavorativo, sapranno assicurare all’Istituto tutte le garanzie di stabilità e e quegli elementi di garanzia istituzionale che il ruolo implica”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

