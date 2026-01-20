Soldi pubblici per film mai realizzati dirottati sul calcio | si allarga l'inchiesta della procura su Banca Progetto
L'inchiesta della procura, supportata dalle nuove informative della Guardia di Finanza, si concentra sull’utilizzo di fondi pubblici destinati a film mai realizzati, che sarebbero stati dirottati nel settore calcistico. Le indagini ipotizzano pratiche di riciclaggio di denaro attraverso finanziamenti alle società di calcio minori, tra cui Ostiamare, Triestina e Ternana. Un approfondimento che mira a fare luce su eventuali irregolarità nelle modalità di gestione dei fondi pubblici.
Le nuove informative della Guardia di Finanza allegate agli atti dell'indagine ipotizzano il riciclaggio di denaro e puntano sui finanziamenti usati per le società di calcio minori, come l'Ostiamare, la Triestina e la Ternana.
