Pallanuoto Brescia batte Posillipo in Serie A1 L’Ortigia regola la Florentia e vede i play-out

Il Brescia ha battuto il Posillipo nella partita di domenica, causando una sconfitta che complica la posizione dei napoletani in classifica. La squadra lombarda ha dominato il match fin dai primi minuti, mettendo a segno numerosi gol e conquistando tre punti fondamentali per la corsa ai playoff. Nel frattempo, l’Ortigia ha vinto contro la Florentia, avvicinandosi ai playout e accelerando il percorso verso la salvezza diretta.

Si apre la 15ma giornata, la seconda del girone di ritorno, della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, che propone cinque incontri in attesa dei due posticipi: nel match di cartello il Brescia doppia il Posillipo, mentre in coda l'Ortigia supera la Florentia e spinge i toscani verso la retrocessione diretta in Serie A2. Il big match di giornata premia il Brescia, che si impone per 12-6 sul Posillipo agganciando momentaneamente la Pro Recco in testa alla classifica, mentre in coda lo scontro diretto tra Ortigia e Florentia premia gli aretusei, che si impongono nettamente, per 15-7, e si portano a +7 sui toscani, avvicinando così i play-out.