Pallanuoto il tabellone delle Finals di World Cup | Italia col Montenegro poi la Grecia?

Le fasi finali della World Cup 2026 di pallanuoto maschile si avvicinano, con le partite in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio. Le squadre qualificate sono le prime cinque classificate della Divisione 1, le finaliste della Divisione 2 e l’Ospite, che sarà l’Australia. Tra le sfide principali, si segnalano Italia contro Montenegro e una possibile sfida tra Grecia e altre nazionali qualificate.

Prende forma l’ultimo atto della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgerà a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio: si sono qualificate alle Finals le prime 5 classificate della Division 1, le finaliste della Division 2, ed il Paese ospitante. Dalla Division 1 hanno superato il turno Spagna, Italia, Grecia, Ungheria e Croazia, mentre dalla Division 2 hanno staccato il pass il Montenegro e la Georgia, infine l’Australia era ammessa di diritto in quanto organizzatrice delle Finals. Il Montenegro, inoltre, vincendo la finale del torneo cadetto contro la Georgia, è stato promosso nella Division 1 del 2027, mentre sono retrocessi in Division 2 i Paesi Bassi, giunti ottavi nel torneo della massima serie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, il tabellone delle Finals di World Cup: Italia col Montenegro, poi la Grecia? Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: il Settebello in Grecia per cercare le FinalsAl termine della settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato prossimo, il... Pallanuoto, Croazia ad un punto dalle Finals di World Cup. La Grecia schianta l’UngheriaLa seconda giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad... La serie continentale celebra la 18ª edizione con uno schieramento di alto livello e tante novità: debutto stagionale al Paul Ricard, gran finale a Monza con le World Finals - facebook.com facebook