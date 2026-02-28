Pallanuoto | il crollo a metà gara il Telimar cade in trasferta contro Salerno

28 feb 2026

Durante la quarta giornata del girone di ritorno, il Telimar ha subito una sconfitta in trasferta contro la Rari Nantes Salerno, in una partita che si è conclusa dopo un confronto molto fisico e intenso. La squadra ospite ha subito un crollo nel corso della seconda frazione, permettendo agli avversari di ottenere un vantaggio decisivo. La gara si è conclusa con il risultato di Salerno che ha prevalso sui siciliani.

Il Telimar cade a Santa Maria Capua Vetere contro la Rari Nantes Salerno nella quarta giornata del girone di ritorno, al termine di una gara intensa e molto fisica. Finisce 19-13 un match in cui il Club dell’Addaura prova a restare agganciato fino alla metà del terzo tempo, prima dello strappo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

