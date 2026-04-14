L’Atalanta ha annunciato un ritorno al modulo con tre attaccanti nel finale di campionato. La squadra ha deciso di schierare un tridente per favorire l’utilizzo di un nuovo attaccante, Jack Raspadori. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare l’attacco e migliorare le possibilità offensive nelle prossime partite. La formazione si prepara a scendere in campo con questa novità tattica, con l’obiettivo di ottenere risultati utili.

Bergamo, 14 aprile 2026 – Idea tridente puro per l’Atalanta in questo rush finale di campionato. Da fine dicembre, con l’assenza quasi cronica di diversi attaccanti - prima a gennaio Lookman in Coppa d’Africa, poi gli infortuni quasi contemporanei di De Ketelaere e Raspadori da inizio febbraio a metà marzo, quindi quello di Scamacca - il tecnico Raffaele Palladino ha varato un modulo con doppio trequartista alternando vari interpreti come Zalewski, quasi sempre titolare, Pasalic, Samardzic e Sulemana, che ha ben funzionato fino a metà marzo. Nelle ultime settimane però la Dea ha avuto più difficoltà a segnare, tranne nella facile trasferta a Lecce: un gol al Sassuolo, uno all’ Inter, uno al Verona, zero contro la Juventus.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Palladino ridisegna l’Atalanta: ritorno al tridente per sfruttare Jack Raspadori

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