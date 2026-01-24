L’Atalanta si prepara ad affrontare il Parma con alcune novità in formazione. Palladino valuta la possibile titolarità di Raspadori, proveniente dall’Atletico, mentre Bellanova continua il percorso di recupero. L’ipotesi più probabile è quella di un 4-2-3-1 con quattro stelle in campo dall’inizio, in vista di una partita importante per la squadra bergamasca.

Il Raspadori day si porta dietro spasmodica curiosità e il bisogno di accelerare sulla strada che porta all’Europa. Domani contro il Parma, Palladino potrebbe lanciare l’ultimo colpo di mercato dall’inizio, dopo la mezzora abbondante vissuta contro il Pisa. Il battesimo, quello vero, pare dunque imminente per l’eclettico fantasista strappato a Roma e Napoli con un blitz da big di mercato. Ventidue milioni versati all’Atletico Madrid per quattro anni mezzo di contratto e la gioia di Palladino che ha benedetto l’operazione: "Può fare la prima punta, può giocare da sottopunta, può fare il trequartista di destra e sinistra, sa giocare dentro il campo, è un elemento polivalente, funzionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, Palladino prepara la sfida al Parma: Raspadori da 1' per una Dea all'attacco

