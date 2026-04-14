Palinsesti Tv 19-25 aprile 2026 svolta su Canale 5 | settimana di cambiamenti

Nella settimana dal 19 al 25 aprile 2026, i palinsesti televisivi mostrano diverse novità e variazioni. Su Canale 5 vengono trasmessi nuovi programmi e repliche, mentre gli altri principali canali italiani propongono prime visioni e aggiornamenti nei loro palinsesti. La programmazione coinvolge Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, offrendo un’ampia gamma di contenuti per gli spettatori.

I palinsesti TV della settimana dal 19 al 25 aprile 2026 presentano prime visioni, repliche e nuovi appuntamenti su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Ecco tutta la programmazione aggiornata. Rai 1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (24) 1ªTv L: La Buona Stella (23) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Sister Act 2 G: Uno Sbirro in Appennino (34) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (36) S: Canzonissima (66) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (26) 1ªTv M: Inter-Como M: Grande Fratello Vip (1113) G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Forbidden Fruit 1ªTv S: Amici di Maria De Filippi (69) 2104 – La Ruota.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Palinsesti Tv 19-25 aprile 2026, svolta su Canale 5: settimana di cambiamenti Leggi anche: PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: RAI1 SERENA, CANALE 5 CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA Leggi anche: PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: LA GUIDA TV COMPLETA RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook