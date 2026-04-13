PALINSESTI 19-25 APRILE 2026 | RAI1 SERENA CANALE 5 CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA
Nella settimana dal 19 al 25 aprile 2026, i palinsesti televisivi di diversi canali si arricchiscono di nuove programmazioni e variazioni. Su Rai1, torna il programma condotto da una conduttrice nota, mentre Canale 5 introduce un cambiamento significativo nelle proprie trasmissioni, modificando le serate di prima serata. La settimana vede anche le programmazioni di La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, con alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 19 al 25 aprile 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (24) 1ªTv L: La Buona Stella (23) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Sister Act 2 G: Uno Sbirro in Appennino (34) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (36) S: Canzonissima (66) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (26) 1ªTv M: Inter-Como M: Grande Fratello Vip (1113) G: Battiti Live Spring Forbidden Fruit 1ªTv V: Forbidden Fruit 1ªTv S: Amici di Maria De Filippi (69) Nessuna segnalazione 2104 – La Ruota della Fortuna non va in onda per la Coppa Italia Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23...🔗 Leggi su Bubinoblog
PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: RAI1 SOSPENDE MORGANE, CANALE 5 CAMBIA TUTTOPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026.
Palinsesti TV 25-31 gennaio 2026: tutte le novità Rai1 e Canale 5La settimana televisiva dal 25 al 31 gennaio 2026 si presenta ricca di novità e ritorni attesi.
Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Puglia Culture: la programmazione della settimana dal 14 al 19 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza; MYmovies ONE: un'esperienza totale!; 'Che tempo che fa', stop alle puntate inedite di Fabio Fazio: i motivi della lunga sosta e quando torna.
La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook
Il CdA Rai ha preso atto dei palinsesti estivi che saranno segnati dai grandi eventi sportivi. Oltre ai Mondiali di calcio (su Rai 1 e su Rai 2), Rai 2 trasmetterà #TourDeFrance, #GiroDItalia Femminile, #nuoto, #atletica, #basket femminile, #GinnasticaArtistica e # x.com