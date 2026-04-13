Bari palestre scolastiche aperte alle associazioni | domande entro il 30 aprile
Il Comune di Bari ha annunciato l’apertura delle palestre scolastiche alle associazioni sportive, consentendo loro di richiedere l’utilizzo degli impianti entro il 30 aprile. Questa iniziativa permette alle organizzazioni di proporre attività sportive nelle strutture scolastiche, con l’obiettivo di aumentare le opportunità sportive per i giovani e coinvolgere più realtà nel territorio. Le domande devono essere presentate seguendo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.
Anche quest’anno il Comune di Bari mette a disposizione delle associazioni sportive le palestre scolastiche, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di attività sul territorio e favorire la pratica dello sport, soprattutto tra i più giovani.Le realtà interessate potranno presentare la propria.🔗 Leggi su Baritoday.it
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