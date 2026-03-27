Durante il periodo estivo, le palestre scolastiche rimangono aperte, offrendo spazi disponibili per associazioni sportive e altri enti del settore. Questi impianti vengono utilizzati per attività sportive, corsi di formazione e incontri di vario tipo, ampliando le possibilità di utilizzo anche durante i mesi più caldi dell’anno.

L'assessore Castorri: “Opportunità importante per continuare a vivere lo sport come esperienza educativa e sociale tutto l’anno” Le palestre scolastiche non sono semplici spazi dedicati all’attività fisica, ma veri e propri luoghi di aggregazione, crescita e formazione. È in questi ambienti che bambine e bambini, ragazze e ragazzi in età scolastica imparano il valore dello sport, della collaborazione e del rispetto delle regole, costruendo competenze che li accompagneranno ben oltre il contesto sportivo. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per la concessione in uso delle palestre scolastiche comunali e provinciali nel periodo compreso tra l’8 giugno e l’11 settembre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Palestre scolastiche aperte anche d’estate, opportunità per associazioni sportive ed altre realtà del settore

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