Palermitano morto bloccato a terra davanti alla sede Sky di Milano | assolti i due vigilantes

Due vigilantes sono stati assolti dalla prima Corte d'Assise di Milano nel processo riguardante la morte di un uomo di 34 anni, originario di Palermo. La vicenda riguarda l’immobilizzazione a terra dell’uomo davanti alla sede Sky di Milano, che ha portato alla contestazione di omicidio preterintenzionale nei confronti delle guardie giurate. I giudici hanno stabilito che le due persone non sono punibili, ritenendo che abbiano agito nell’adempimento del loro dovere.

I giudici della prima Corte d'Assise di Milano ha assolto ritenendo "non punibili" - per la scriminante di aver agito "nell'adempimento del dovere" - le due guardie giurate accusate di omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, palermitano di 34 anni, immobilizzato a terra davanti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Muore davanti alla sede Sky di Milano, assolti i due vigilantes imputati per l’omicidio di Giovanni SalaSono stati assolti in primo grado i due vigilantes accusati dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Sala. Morì bloccato a terra, assolti due vigilantes a MilanoSono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20...