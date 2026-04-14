Muore davanti alla sede Sky di Milano assolti i due vigilantes imputati per l'omicidio di Giovanni Sala

Due vigilantes coinvolti nel caso dell'omicidio di Giovanni Sala sono stati assolti in primo grado. La tragedia si è verificata davanti alla sede di una nota azienda di Milano, portando all'attenzione dell'opinione pubblica l’evento. La vicenda ha avuto un grande impatto mediatico e ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con la decisione di assolvere gli imputati.

Sono stati assolti in primo grado i due vigilantes accusati dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Sala. Le due guardie giurate lo avevano atterrato e bloccato sull'asfalto con un ginocchio premuto sulla schiena "per 4 minuti" davanti alla sede di Sky a Milano. Il 34enne morì poco dopo per arresto cardiaco.🔗 Leggi su Fanpage.it Milano, assolti i due vigilantes accusati dell'omicidio di Giovanni SalaSono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20... La morte di Giovanni Sala davanti alla sede di Sky e l’intervento due vigilantes: “Anche una persona sana sarebbe deceduta”Milano, 20 febbraio 2026 – Lo schiacciamento del torace «prolungato e oltremodo violento», mentre era riverso sul cordolo del marciapiede, sarebbe...