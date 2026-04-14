Morì bloccato a terra assolti due vigilantes a Milano

Due guardie giurate sono state assolte dall’accusa di omicidio preterintenzionale nel procedimento relativo alla morte di Giovanni Sala, avvenuta tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo a Milano. Sala si trovava a terra, in evidente stato di alterazione, quando è deceduto. Le guardie erano state coinvolte nel tentativo di bloccarlo durante quell’episodio.

Sono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo mentre era "in evidente stato di alterazione". Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano. Sala, secondo il pm Alessandro Gobbis che aveva chiesto condanne fino a 6 anni, morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche "trattenuto" a terra con un ginocchio sulla sua schiena "per 4 minuti" e colpito con due pugni, in particolare da uno dei due imputati. I due sono stati ritenuti "non punibili" per la scriminante dell'adempimento del dovere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morì bloccato a terra, assolti due vigilantes a Milano Milano, assolti i due vigilantes accusati dell'omicidio di Giovanni SalaSono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20... Leggi anche: Morì dopo un intervento. Assolti cinque medici su sei